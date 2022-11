Dal Nord Ovest - Fuori strada in una zona impervia: auto distrutta

E' finito fuori strada con l'auto, rovinando in mezzo alla boscaglia fuori dalla sede stradale. All'arrivo dei soccorritori, tuttavia, non è stata trovata traccia del conducente del mezzo, completamente distrutto.

E' accaduto nella notte, poco dopo le 23, sulla provinciale 105, a Doccio, nel comune di Quarona: l'incidente stradale è avvenuto in autonomia e, per i soccorsi, sono stati impegnati una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Varallo, impegnata nel ripristino delle condizioni di sicurezza della vettura finita in zona impervia fuori dalla sede stradale, una medicalizzata del 118 e i Carabinieri che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.