Cacciatori troppo vicini alle case, la pericolosa arroganza di alcuni soggetti armati

Le segnalazioni arrivano da ogni zona della nostra provincia interessata alle battute di caccia della settimana e del week end.

A testimoniare quest'ultimo episodio un residente tra Brusnengo e Roasio.

"Una giornata tranquilla come tante, con le solite faccende di casa e del giardino, quando i miei cani hanno scatenato un putiferio. Sono uscito per capire cosa stesse succedendo e mi sono trovato una squadra di cacciatori "in assetto di guerra", armati di tutto punto e coi fucili imbracciati, pericolosamente adiacenti alla mia recinzione, che costeggio un prato, per braccare una famiglia di caprioli e sterminarli.

Ho urlato "andate via, andate via, chiamo i Carabinieri!"; evidentemente ho detto la parolina magica e, al contrario di quanto accade di solito, stavolta, troppo vicini alle case e alla strada, e troppo lontani dalle loro auto, avranno pensato che sarebbe stato meglio dileguarsi e il "coraggioso" drappello è letteralmente scappato.

Questa volta non potevano nascondersi nel bosco, non c'è un bosco ma un prato, e probabilmente non avrebbero fatto in tempo ad essere avvisati dalle solite "sentinelle" che li potevano avvertire in tempo dell'arrivo delle Forze dell'Ordine, perciò hanno pensato che fosse meglio spostarsi".

Episodi che si ripetono con sempre più frequenza, segnalazioni sempre più numerose arrivano ai Carabinieri che, però, quando arrivano sul posto segnalato dai residenti, non trova più nessuno o non trova irregolarità. Evidentemente nel lasso di tempo dall'avvistamento dell'auto dei Carabinieri all'arrivo sul posto, chi è oltre le regole si sposta e si ricompone.

I cacciatori conoscono perfettamente le regole. Chi le viola lo fa con arroganza pensando di restare impunito. Sarebbe bello che chi quelle regole le segue allontani i "desperados" che per catturare e uccidere una preda è disposto a mettere in pericolo la vita di altre persone.