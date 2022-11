Auto trancia tubi gas e corrente e finisce nella vigna, incidente a Masserano in piena notte

Sono rimasti illesi i due giovani rimasti coinvolti nell’incidente stradale, avvenuto in piena notte, nel comune di Masserano.

Il fatto è avvenuto intorno alle 4.30: stando alle prime ricostruzioni del caso, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto per cause da accertare e, dopo aver tranciato alcuni tubi del gas e della corrente elettrica di un’abitazione, sarebbe finito all’interno di una vigna.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito. In seguito, i tecnici hanno ripristinato le utenze danneggiate.