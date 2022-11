"Gianfranco De Martini, il valore sociale di un imprenditore", un convegno

Alla "Mensa del pane quotidiano" serata in ricordo di Gianfranco De Martini - Foto archivio newsbiella.it

“È passato poco più di un anno dalla scomparsa del nostro caro amico e socio Gianfranco De Martini. Il suo impegno imprenditoriale e sociale sono stati di altissimo livello ed esempio. È stato anche tra i fondatori della nostra sezione di Biella a cui ha dato sempre un grande contributo di idee e di esempio. Vogliamo ora ricordarlo, e soprattutto riproporre come stimolo per tutti noi i suoi valori. In collaborazione con la sua famiglia abbiamo quindi organizzato un evento con una pluralità di testimonianze che riportano l’attualità del suo pensiero e della sua azione sia nell’impresa sia nella società”.

Questo il messaggio con cui Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti di Biella presenta il convegno in ricordo dell'imprenditore Gianfranco De Martini, in programma venerdì 25 novembre, dalle 18:30 alle 20 alla "Mensa del pane quotidiano" di via Novara 4 a Biella.

Durante l'incontro alcune testimonianze che permetteranno di spiegare la poliedrica personalità e i diversi campi di intervento di Gianfranco De Martini.

Interverranno il figlio Marco De Martini, Don Gino Rigoldi, fondatore di Comunità Nuova e Fondazione Gino Rigoldi, il Consigliere Regionale del Piemonte Sergio Chiamparino, l'imprenditore Massimo Marchi, ed il Professor Franco Dalla Sega, docente dell’Università Cattolica di Milano.

All’incontro seguirà una cena a offerta libera presso il cui ricavato sarà destinato alla “Mensa del pane quotidiano”. Prenotazioni per la cena entro lunedì 21 novembre al 3355203698.