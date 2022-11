Ponderano: costi lievitati per il progetto della palestra, Comune a caccia di fondi del PNRR

La giunta Locca in questi giorni ha approvato il nuovo progetto della palestra alla luce del nuovo quadro economico.

I lavori previsti sono sempre quelli di messa in sicurezza con adeguamento sismico, impiantistico ed abbattimento barriere architettoniche, con conseguente riqualificazione architettonica ed ampliamento funzionale, ma alla luce dell'aumento dei costi delle materie prime e delle prestazioni, soprattutto in ambito edile, aumento riconducibile soprattutto all’importante crisi energetica in corso, il quadro economico da 660 mila euro previsti inizialmente è salito a 860 mila euro.

Nella delibera si è proceduto anche all'individuazione dei lotti funzionali. “Ne abbiamo previsti due – spiega il sindaco Roberto Locca – anche in considerazione dell'aumento dei costi saliti a 860 mila euro. L'edificio è di 40 anni fa, è ora di metterci mano e di adeguarlo. Non ha senso fare solo qualche lavoro. Visto che ci siamo, lo rendiamo come nuovo, solo che non è immaginabile fare tutti gli interventi programmati in poco tempo”.

Sponsor del restyling l'amministrazione spera possa essere il progetto “futura” del Ministero dell’Istruzione fondi PNRR missione 4. “Avevamo già provato ad accedere a quei fondi - conclude Locca - ma non eravamo riusciti e ci riproveremo”.