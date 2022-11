“Sopravvivere alle nuove bollette”, oggi incontro al Museo del Territorio

Come affrontare il problema del caro bollette di luce e gas e come difendersi da cattive informazioni sull'argomento.

Di questo si è parlato oggi, sabato 19 novembre, al Museo del Territorio di Biella, nella tappa biellese di “Sopravvivere alle nuove bollette”, i tour promosso dalla Fondazione "La Stampa - Specchio dei tempi", in cui il relatore è Antonio Cajelli, educatore finanziario che lavora da diversi anni con la Fondazione.

Presente all'incontro Isabella Scaramuzzi, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Biella. ”Un incontro molto interessante e partecipato con Antonio Cajelli, ottimo relatore ed intrattenitore. – dichiara l'Assessore – Agli utenti è stato detto chiaramente che l'unica fonte dove reperire le informazioni necessarie e certe è quella governativa del sito di Arera. Quindi non i call center che negli ultimi anni tempestano di telefonate gli utenti”.

L'Assessore Scaramuzzi ha inoltre ricordato alla cittadinanza il bando del Comune di Biella contro il caro bollette: “Si tratta di un fondo di 185mila euro per le famiglie che scadrà prima di Natale. Ho invogliato i cittadini a partecipare perchè i ristori vanno da 250 a 500 euro per nucleo famigliare, quindi una buona possibilità per le famiglie in difficoltà”.