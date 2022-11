Papa Francesco in Piemonte, la calda accoglienza di Tigliole FOTO

“Benvenuto a Tigliole Papa Francesco”. Con questo grande striscione la comunità di Tigliole saluta il Santo Padre, che è arrivato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 19 novembre, dopo la visita a Portacomaro Stazione e Portacomaro paese per la seconda tappa della sua due giorni in terra astigiana.

A Tigliole, sempre in visita privata, Papa Francesco farà visita agli altri parenti e in particolare alla cugina Delia Gai (85 anni), che risiede in Strada Stazione a Tigliole insieme al marito Franco Travo. In casa dovrebbe esserci anche Valter Gai, altro cugino che però non risiede a Tigliole ma in altre zone dell’Astigiano. A dargli il benvenuto anche tanti bambini, con striscioni e omaggi.

Dopo la tappa di Tigliole e l’incontro in famiglia, nel tardo pomeriggio il Santo Padre farà ritorno ad Asti, in Vescovado, dove passerà la sera e la notte. Ad attendere l’incontro con il papa a Tigliole anche Iolanda e Maria, 97 e 94 anni ed Emma, 6 anni, affetta da una malattia neuromuscolare degenerativa. Con lei, da Castellero, mamma Valentina, papà Emanuele e il piccolo di casa, il fratellino Nicolò, di 4 anni e mezzo.