Papa Francesco in Piemonte, è iniziata la visita astigiana FOTO

Il 'conto alla rovescia' è terminato.Alle 11.39, l'elicottero con a bordo Papa Francesco è atterrato in un campo alle spalle della chiesa di Portacomaro stazione.

Dopo essersi recato nell'attigua chiesa e avere salutato alcuni dei presenti, il Santo Padre è stato fatto accomodare su una 500L bianca, con la quale ha raggiunto Portacomaro paese, dove ha trovato ad attenderlo una folla festante e la cugina Carla (CLICCA QUI per rileggere la nostra intervista con lei), che lo ospiterà a pranzo nel corso di un incontro privato.

Successivamente, il Santo Padre, accompagnato dal sindaco di Portacomaro Alessandro Balliano, incontrerà gli ospiti della Casa di riposo del paese. Nel pomeriggio, Papa Bergoglio si sposterà invece a Tigliole, per incontrare, sempre in forma privata, altri parenti.Domani, invece, gli appuntamenti pubblici ad Asti, in programma in Cattedrale e allo stadio (CLICCA QUI per tutti i dettagli della giornata).