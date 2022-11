Cossato, convegno sull’emergenza bollette: buona partecipazione dei cittadini

Emergenza bollette, scenari presenti e futuri. Questo il tema del convegno, andato in scena a Cossato ieri sera, 18 novembre, nella sala eventi Giuliana Pizzaguerra, a Villa Ranzoni. Un momento importante con la popolazione per condividere informazioni così da controllare e ottimizzare il consumo energetico. Soddisfatti della serata gli organizzatori.

Tra questi, il sindaco Enrico Moggio che, sui social, ha scritto: “Interessante serata organizzata da Auser Cossato con il patrocinio del Comune e Cissabo. Abbiamo discusso su una delle più importanti criticità del momento: il caro energia.Un problema che sta attanagliando famiglie, imprese e gli enti locali. Le ricadute negative sul tessuto economico e sociale delle nostre comunità ci vedono quotidianamente impegnati per approntare sostegni soprattutto per i cittadini più fragili. Le Comunità Energetiche Rinnovabili saranno sicuramente una delle risposte che senz’altro nella nostra città vedranno l’amministrazione comunale come attore e propulsore di tali iniziative”.

Sulla stessa linea d’onda anche il presidente dell’Auser Cossato Marco Abate: “Un convegno interessante e partecipato, si è fatto il punto sulla crisi energetica, e sulle ricadute economiche e sociali. Chiaramente non abbiamo potuto essere esaustivi in toto, ma tutti i relatori sono stati molto precisi e puntuali, e hanno risposto alle domande del pubblico presente. Si è parlato anche di teleriscaldamento a Cossato: a domanda precisa rivolta al sindaco sullo stato dell'arte di questo ambizioso e importante progetto si è capito che le cose si stanno muovendo, e a breve potrebbero esserci delle novità”. Presenti sul palco anche i rappresentanti di Cissabo, Ener.Bit, Nova Aeg e Casa di Riposo Mosso.