Candelo, bagno di folla al Ricetto per l’accessione dell’Albero di Natale FOTO e VIDEO

Grande partecipazione, tra famiglie e giovanissimi, a Candelo per l’accensione dell’Albero di Natale, il tradizionale appuntamento della stagione invernale, andato in scena nel tardo pomeriggio di oggi, 19 novembre, all’interno del Ricetto.

Fa parte del primo di una serie di appuntamento del Borgo di Babbo Natale, realizzato dalla Pro Loco di Candelo con la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Candelo.

Nella cornice d’eccezione del borgo, in cui vivere l’atmosfera magica del Natale, nei weekend 19, 20 e 26, 27 novembre e 3, 4, 8, 9, 10 e 11 dicembre i bimbi potranno incontrare Babbo Natale nel suo ufficio postale, che risponderà alle loro letterine; potranno inoltre, tra le rue medievali, seguire un piccolo percorso dedicato proprio a loro, alla scoperta del borgo e degli angoli caratteristici. Per tutti invece, per immergersi in questo Natale ritrovato dopo la pandemia, ritorna anche il caratteristico mercatino natalizio, tra sapori e idee regalo, in un’atmosfera da sogno che saprà incantare grandi e piccini.

Queste le parole dei protagonisti.