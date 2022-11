Ponte Tangenziale, Maiolatesi e Gazzola: “Urgente tavolo di confronto. Ma si può valutare lavoro notturno”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Abbiamo seguito con interesse il dibattito che in questi giorni si è venuto a creare intorno ai lavori che interesseranno il ponte della tangenziale sul Cervo, chiudendolo al traffico per cinque mesi. Apprezziamo l’unità di intenti e la serietà che hanno mostrato il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola e il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo, evidenziando la necessità di trovare soluzioni alternative alla chiusura o al senso unico alternato, pur riconoscendo la necessità e l’importanza di realizzare questi lavori.

Serietà che nella nostra visione è venuta meno a chi si è lanciato in boutade certamente d’impatto sull’opinione pubblica, ma impraticabili per costi, tempistiche e questioni tecniche. Diversamente dai rappresentanti biellesi del Terzo Polo, Susta e Barazzotto - ai quali riconosciamo una certa esperienza - crediamo che sia necessario mettere in campo proposte credibili e che la ricerca spasmodica della visibilità e dei facili consensi non servano affatto al bene del territorio e in una questione spinosa come quella di un ponte che collega due lati della Città.

Riteniamo irrimandabile, per evitare il blocco del traffico di un’arteria stradale strategica, una convocazione costante di un tavolo tecnico tra ANAS, Prefettura ed Enti Locali, al fine di studiare e trovare soluzioni alternative. Ci permettiamo di suggerire una proposta sperando sia presa in considerazione: come spesso accade per i lavori sulle tratte autostradali, si potrebbe valutare il lavoro notturno. Siamo certi che i maggiori costi degli operai per ANAS non siano in ogni caso comparabili con i costi che patirebbe il territorio se il ponte sul Cervo dovesse davvero rimanere chiuso per cinque mesi. In ogni caso, è urgente organizzare un momento di confronto e auspichiamo di trovare la disponibilità di tutte le parti ad accogliere la nostra richiesta”.

Edoardo Maiolatesi - capogruppo centrodestra in Provincia.

Giulio Gazzola - consigliere delegato alla viabilità in Provincia.