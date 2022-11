Biella Corse a caccia di risultati in tre diversi Rally

Come annunciato, questo sarà un altro weekend impegnativo per la Scuderia Biella Corse, in gara, con più equipaggi e navigatori, in Veneto, Piemonte e Liguria.

Rally Città di Schio

A Schio, in provincia di Vicenza (Veneto), dove questo fine settimana si correrà il 31° Rally Città di Schio, rally nazionale valido per la Coppa Italia IV zona, tornerà in gara con le insegne Biella Corse l'ex campione italiano e tre volte campione europeo Luca Rossetti.

Rossetti, che quest'anno in Italia ha preso parte, sempre come Biella Corse, all'International Rally Cup (IRC), dove si è piazzato al secondo posto assoluto, in questa occasione piloterà una Hyundai I20 N Rally2 (gruppo RC2N, classe R5/Rally2), messa a sua disposizione dallo Hyundai Rally Team Friulmotor di Manzano (Udine). Partirà con il numero 3 e avrà al suo fianco l’esperta navigatrice Eleonora Mori, con cui Rossetti, nelle scorse stagioni, ha gareggiato e ottenuto importanti risultati a livello nazionale e internazionale.

La gara partirà da Schio (provincia di Vicenza) alle 8,01 di sabato 19 novembre) dove si concluderà, a partire dalle 19,31. In programma sette prove speciali, ricavate da tre passaggi sulla "Santa Caterina" (di 10,98 chilometri) e due ognuna sui tracciati "Pedescale" (di 7,38 chilometri) e Tresché Conca" (di 6,11 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 275,56 chilometri, di cui 59,92 di prove cronometrate.

Rally 2 Laghi

Altra regione, altro rally. Al via dell'8° Rally 2 Laghi - Rally dell'Ossola, passato quest'anno da RallyDay a gara nazionale, ci saranno tre equipaggi Biella Corse, più tre navigatori a fianco di piloti di altra scuderia.

I primi a prendere il via, con il numero 4, saranno l'omegnese Emanuel Comparoli e l'ossolano Marco Bevilacqua, in gara con una Skoda Fabia (Gruppo RC2N, classe R5) della Technorace. Per loro e Biella Corse è un ritorno, perché "il calciatore rallysta" Comparoli e il suo "navigatore di fiducia" Bevilacqua hanno già gareggiato insieme con le insegne di Biella Corse al Rally del Rubinetto 2021, chiudendo a un passo dalla "Top Ten".

A seguire, con il numero 42 partiranno Pietro Colla e Pietro Monti, in gara con una Renault Clio William (gruppo RC4N, classe A7); mentre Andrea Dago e Greta Pandiani, al via con una Citroen Saxo VTS (gruppo RC4N, classe A6), prenderanno il via con il numero 71.

I navigatori sono invece il biellese Enrico Gatto, che sarà a fianco di Jason Bosotti sulla Mitsubishi Lancer Evo (gruppo RC2N, classe N4) numero 21; l'instancabile Luca Pieri, che questa volta navigherà Filippo Serena sulla Peugeot 208 GT (gruppo RC4N, classe Rally4) numero 36; e poi il giovane Gabriele Meloni, che affiancherà Matteo Sanfilippo sulla Fiat 600 (gruppo RC6N, classe A0) numero 105.

La gara partirà sabato 19 novembre dall'Imbarcadero di Baveno (provincia del Verbano Cusio Ossola) dove si concluderà a metà pomeriggio di domenica. In programma ci sono 6 prove speciali, che verranno affrontate tutte nella giornata di domenica 20 novembre: due passaggi sui tracciati "Aurano" (di 12,10 chilometri), "Panoramica" (di 6,70 chilometri) e "San Fermo" (di 7,50 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 245,98 chilometri, di cui 52,60 di prove cronometrate.

Ronde Valli Imperiesi

In Liguria, invece, un equipaggio Biella Corse gareggerà all'11° Rally Ronde Valli Imperiesi, che partirà sabato 19 novembre dalla Banchina Portuale di Oneglia, a Imperia, dove si concluderà nel pomeriggio di domenica.

Con il numero 117 gareggeranno Giovanni Chisci e Mirko Ferrentino, alla guida di una Peugeot 106 S 16 (gruppo produzione di serie, classe N2).

In programma, come prevede il regolamento delle Ronde, ci sono quattro passaggi sulla stessa prova, la "Guardiabella" (di 10,60 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 206,92 chilometri, di cui 42,40 di prove cronometrate.