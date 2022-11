Bear Wool Volley: le date del Torneo 2023

"Il Bear Wool Volley tornerà!”. Ezio Germanetti e Giusi Cenedese, Presidente e Vicepresidente del Comitato Organizzatore, avevano chiuso così, lo scorso 28 dicembre, l'intervento in cui spiegavano le ragioni dell'annullamento dell'edizione 2022 del Torneo. Promessa mantenuta: il Bear Wool Volley 2023 si farà.

"Quella di annullare l'edizione 2022" ricorda Germanetti "è stata una decisione non facile, perché era ormai tutto pronto e al 3, 4 e 5 gennaio 2022 mancavano veramente pochi giorni. Non potevamo fare altrimenti: abbiamo atteso fino all’ultimo, valutato tutte le possibilità … poi ci siamo dovuti arrendere, visto l’andamento della pandemia e l'aumento dei contagi".

E oggi? "Oggi incrociamo le dita e ci riproviamo, con convinzione e determinazione. Il Torneo si giocherà martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio 2023 e, nelle nostre intenzioni, sarà un Torneo "ai massimi livelli", non la versione "in scala ridotta" che abbiamo provato a fare l'anno scorso!".

Le iscrizioni si sono aperte lo scorso 1° settembre e la macchina organizzativa è da tempo in funzione. Come sta andando?

"Non è facile rimettere in piedi un Torneo come questo" spiega Germanetti; "sono passati due anni dall'ultima edizione giocata e molte cose sono nel frattempo cambiate. Nuove normative, nuovi adempimenti ma anche palestre e alberghi con disponibilità da verificare e squadre da ricontattare, una per una".

A proposito di squadre, come stanno andando le iscrizioni? "Bene ... siamo sui livelli degli anni precedenti con l'eccezione di qualche categoria (Under 13 e Under 14 femminile, per esempio) dove siamo un po' indietro. Credo però di poter dire che confermeremo i numeri delle edizioni "pre covid", categoria Special Olympics inclusa".

E dal punto di vista organizzativo?

"Ci sono delle novità: abbiamo a suo tempo deciso di affiancare a ognuno di noi, organizzatori "storici" del Torneo, dei giovani, per garantire continuità nel tempo alla macchina organizzativa. Per questo motivo, sui "social" abbiamo lanciato lo slogan "Il Bear ha bisogno di te, diventa volontario" che ci auguriamo ci dia i risultati sperati. Siamo alla ricerca di assistenti responsabili palestre, segnapunti, accompagnatori squadre straniere e altro ancora. Chiediamo la disponibilità per almeno uno dei tre giorni di torneo ... il lavoro da fare sarà tanto ma il divertimento è assicurato! Chi vuole darci una mano ci può contattare tramite il nostro sito, www.bearwoolvolley.it".

Presidente, come chiudiamo?

"Per quanto riguarda le squadre, dicendo che chi è interessato a partecipare al Torneo deve effettuare al più presto l'iscrizione (per non correre il rischio di restare fuori o senza albergo) e inviarla all'indirizzo mail "bwvtorneo@gmail.com" entro il 30 novembre, data di chiusura delle iscrizioni.

E poi ricordando che, come a suo tempo annunciato, l’Associazione Bear Wool Volley ha deciso di inserire all’interno del Torneo il Memorial Marco Germanetti, premio che verrà attribuito alla squadra prima classificata nella categoria Under 19 maschile.

Tutto il resto lo diremo nella Conferenza Stampa di Presentazione del Torneo, che si terrà mercoledì 14 dicembre 2022"