Video online: l'importanza di registrare lo schermo del pc

Le innovazioni digitali hanno contribuito a incrementare il numero di spazi virtuali, segnando un vero e proprio cambio di rotta nelle modalità di comunicazione.

Molte persone oggi scelgono infatti di condividere i loro live, pubblicare video tutorial o partecipare a meeting online avvalendosi dei nuovi e più efficienti canali di comunicazione, incentivati dalla possibilità di registrare lo schermo del pc, una funzione che permette di creare in modo estremamente più semplice filmati di tutti i tipi, come dirette per videogaming, riunioni aziendali online e contenuti didattici da pubblicare a scopo divulgativo.

Naturalmente, capire come fare una diretta e in parallelo come registrare lo schermo può offrire importanti margini di crescita professionale, proprio per questo è importante scegliere un programma che permetta di registrare lo schermo con un processo user friendly, nonché di modificare e salvare i contenuti catturati in previsione di una futura condivisione. Del resto, la registrazione del monitor oggi offre numerose opportunità, che permettono di andare oltre la semplice interazione live con collaboratori o membri della propria community.

Uno dei vantaggi più interessati, ad esempio, è legato alla possibilità di catturare eventi in diretta e renderli successivamente fruibili: è il caso di video lezioni live, conferenze o corsi di formazione aziendale, i quali possono essere acquisiti, resi disponibili alla consultazione on demand ed eventualmente lasciati a disposizione come valido riferimento per il futuro: un'opportunità piuttosto interessante qualora non si voglia rischiare di perdere una live dai contenuti di un certo rilievo che, se non adeguatamente salvati, potrebbero andare perduti.





Registrazione schermo pc: i migliori software

Per ottenere una prefetta registrazione dello schermo del pc, è possibile installare sul desktop un software di acquisizione.

Naturalmente, oggi esistono decine di programmi screen recorder che permettono di acquisire video in streaming in modo semplice su qualunque sistema operativo: tool programmati per essere adoperati anche da un’utenza amatoriale, ma capaci di garantire un'offerta ricca di caratteristiche e funzionalità ampiamente professionali.

In aggiunta, quelli che attualmente possono essere considerati come i migliori s oftware gratuiti per registrare schermo su Windows/Mac/Linux offrono anche infinite possibilità di personalizzazione e modifica delle clip, permettendo di sfruttare appieno tutte le potenzialità di un editor avanzato, per ottenere filmati di ottima qualità. Uno dei più interessanti, adatto sia ai professionisti sia ai video maker alle prime armi, è senza dubbio Filmora Video Editor di Wondershare, un software pieno di funzioni ed effetti integrati, che aiuta a esprimere la propria creatività senza alcun limite.

In particolare, con Filmora è possibile registrare lo schermo del pc in modo estremamente semplice, con una procedura che si effettua in pochissimi step e che ha inizio con il lancio della piattaforma sul pc. Dall'area di lavoro, per dare il via al processo di cattura video, è necessario fare click sul tasto "registra", posto accanto alla funzione “importa”.



Il menù successivo comprende tre voci: registrare dalla webcam, registrare lo schermo pc o registrare la voce fuoricampo. Cliccando sulla seconda, si seleziona lo screen recorder, che naturalmente può essere personalizzato in ogni aspetto tramite un'apposita finestra delle impostazioni. Difatti, prima di avviare il processo tramite il pulsante dedicato, si può cliccare sul tasto setting, che permette estendere la finestra e avere accesso alle numerose opzioni possibili.

Il menù consente in particolare di impostare la cartella di destinazione del file registrato, selezionare la frequenza dei fotogrammi, dare al puntatore un nuovo colore per renderlo più visibile o attivare la modalità di registrazione schermo più webcam, fondamentale per ottenere filmati più coinvolgenti.

In questa fase è inoltre possibile definire la sezione da catturare del monitor: selezionando l'opzione registrare a schermo intero, come si vede nell'immagine che segue, si dà inizio alla registrazione del video a tutto schermo. Qualora invece si voglia salvare solo una parte del monitor, si può cliccare su una delle altre due proposte presenti nello stesso menù a tendina – Personalizzato o Finestra di destinazione – che permettono di definire l'area da registrare in modo più specifico, scegliendo ad esempio una sezione standard o trascinando e dimensionano un rettangolo di selezione.





La finestra consente inoltre sia di impostare un timer di registrazione, così da arrestare la cattura della clip dopo un periodo di tempo personalizzato, sia di stabilire i tasti di scelta rapida per la pausa e l'avvio. Nel momento in cui tutte le opzioni sono state definite, si può cliccare sul tasto di record di colore rosso posto nella parte alta della piattaforma.

Con Filmora è inoltre possibile inserire nelle clip catturate dallo schermo diversi strumenti utili ad aumentare il coinvolgimento, come filtri, adesivi, didascalie e personalizzazioni, accedendo in parallelo a numerose possibilità di video editing.

Si possono eliminare fotogrammi e parti non desiderate ed effettuare un montaggio personalizzato delle scene, ma anche adoperare tutti quegli strumenti professionali di correzione delle clip che contribuiscono a dare maggiore qualità al risultato.

Il software si rivela, per esempio, un ottimo alleato per quanto concerne le funzioni di denoising, fondamentali per eliminare i rumori di fondo dai filmati e assicurare una migliore esperienza audio e video.







Modalità per registrare il monitor pc





Oggi esistono principalmente 2 modi per registrare video in streaming : il primo prevede l'utilizzo di appositi tool di registrazione, tra i quali anche Filmora Video Editor, che hanno il vantaggio di poter essere scaricati e installati sul pc gratuitamente, garantendo performance operative estremamente elevate.

Il secondo, invece, prevede il ricorso a un video downloader, cioè a un programma per scaricare i video disponibili in streaming, come Wondershare Video Converter Ultimate, che consente registrazioni piuttosto lunghe anche di più download in contemporanea, inserendo semplicemente l'URL del contenuto da scaricare. Il tutto, facilitando le eventuali operazioni successive di modifica, conversione e organizzazione delle clip archiviate.

Naturalmente, la scelta di un programma per registrare lo schermo del pc dipende sempre dalle specifiche esigenze e dai contenuti da catturare. I migliori software, tuttavia, rispondono sempre con soluzioni all'avanguardia, capaci di sostenere ogni forma di espressione e offrire uno sviluppo concreto a qualunque progetto creativo.