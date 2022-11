In alcuni periodi dell’anno abbiamo più tempo e disponibilità per fare delle indagini approfondite rispetto alla possibilità di andare a eseguire dei lavori interni alla nostra casa punto tre lavori piu richiesti in assoluto ci sono i lavori di ristrutturazione che spesso riguardano due zone precise, la cucina e il bagno. Diciamo che l’urgenza spesso può essere decretata dal fatto di avere bisogno di una idea bagno per riuscire finalmente ad ottenere di avere e utilizzare il bagno che desideriamo all’interno di casa nostra.

Non è facile riuscire ad essere originali in questo ambito e c’è un motivo specifico dato dal fatto che di solito il bagno è la stanza della casa dove abbiamo meno spazio, almeno in Italia punto a parte rari casi, magari di case dove c’è solo un nucleo abitativo e che sono state progettate con degli intenti specifici, soprattutto chi abita in un appartamento o in un condominio si può trovare ad avere a che fare con dei bagni anche molto piccoli che non è facile assolutamente gestire, perché non è facile capire come utilizzare lo spazio che abbiamo disposizione e a cosa destinarlo esattamente.

Prima di tutto non dobbiamo fare tutto da soli, perché se ci mettiamo nelle mani giuste avremo a che fare con dei professionisti che sono molto competenti e che conoscono perfettamente questo tipo di problemi e hanno tutta l’intenzione di aiutarci a risolverli.

Qualche idea per rendere la stanza da bagno visibilmente più grande

Partendo dal presupposto che di solito il bagno può essere un ambiente che viene aumentato o diminuito di dimensioni anche a livello strutturale, facendo delle modifiche specifiche sui volumi, quando questa è la strada che vogliamo percorrere allora dovremmo metterci nelle mani di un progettista di professione virgola in quanto bisognerà fare un progetto e utilizzare molta opera di demolizione e di ricostruzione.

Altrimenti, come potrà facilmente dire in qualunque tecnico con cui prendiamo accordi, ci sono delle soluzioni che possono essere anche molto più economiche e delle strategie efficaci da seguire per dare la percezione di avere il bagno che sia di dimensioni più grandi almeno all’occhio, ma che negli effetti si traduca comunque in uno spazio sfruttato meglio sotto ogni punto di vista. Una delle strategie principali, laddove è presente una vasca da bagno, si traduce nell’eliminare questo elemento per andare a sostituirlo con una doccia che si estende in verticale e che dunque ci regala molto spazio. Spazio nel quale poi possiamo decidere se inserire un mobile in più, se inserire un elettrodomestico nuovo, semplicemente se lasciarlo vuoto perché ci piace l’idea di avere un bagno più spazioso. Sono tutte scelte che devono essere ponderate attentamente, sfruttando soprattutto gli spazi che sono in alto anche per quanto riguarda i pensili, gli scaffali o eventuali arredi aggiuntivi. Per quanto riguarda i sanitari ci sono sempre più proposte sul mercato di sanitari più ridotti di dimensioni ma che riescono ad assolvere benissimo le esigenze dei clienti e che spesso vengono installati in sospensione, proprio per lasciare libero lo spazio sottostante.