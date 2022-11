La demolizione bagno è la prima fase di una ristrutturazione ed è un momento importante visto che si parla dell'inizio il lavoro che spesso purtroppo viene sottovalutato e affrontato in maniera troppo leggera sia dal cliente che crede di poter fare tutto da solo sia di alcuni operai specializzati che non sempre sono molto cauti quando devono decidere le mosse da fare.

Qualche anno fa abbiamo sentito in TV di un crollo a seguito di una demolizione dentro un palazzo per poi scoprire che le parete demolite erano portanti parzialmente e quindi questo ci fa capire come in queste cose non bisogna essere superficiali altrimenti e vengono così spiacevoli.

C'è stato poi un altro caso dove una persona nonostante avesse avuto il divieto dal suo architetto ha deciso per risparmiare sulla ristrutturazione di demolire le pareti di casa sua da solo e la conseguenza è stata la rottura di una conduttura dell'acqua che ha provocato allagamenti anche ai vicini.

Tutto questo ci fa capire come sono delicate le fasi delle demolizioni perché presenta tante insidie non solo legate alla possibilità di farsi male qualche calcinaccio ma anche per via dei danni che si provano per superficialità

Secondo quello che dicono gli esperti nel momento in cui si demolisce bisogna fare che la demolizione non intacchi tutte le strutture portanti dell'edificio sia orizzontali che verticali e quelle ci riferiamo alle murature pilastri delle travi giusto per fare qualche esempio, a meno che non si tratta di una cosa che ha previsto il progetto. Ma anche in questo caso bisogna prendere precauzione.

Inoltre quando si demolisce c'è necessità di stare attenti agli impianti che ci sono sotto i pavimenti perché per esempio un tubo idrico può essere un problema ma che ha delle conseguenze non troppo gravi. Mentre se si rompe un tubo del gas o un cavo elettrico la cosa è molto più pericolosa

L ‘importanza di curare gli aspetti burocratici per quanto riguarda la demolizione

Inoltre bisogna prendersi cura anche degli aspetti burocratici quando si demolisce il bagno durante la ristrutturazione perché la legge da questo punto di vista è diventata molto severa e rigida per quanto riguarda le modalità di trasporto e lo smaltimento delle macerie perché secondo quelle che sono le regole non si possono caricare macchina e portarle in una discarica qualsiasi perché servono dei contratti e delle autorizzazioni particolari.

Nella maggior parte dei casi Comunque la risposta alla domanda sul quando si demolisce sarà legata al fatto che bisogna fare l'inizio di un cantiere e questo è vero però in alcuni casi è anche vero che può essere necessario fare altre demolizione proprio durante i lavori anche se comunque parliamo di demolizioni minori.

Inoltre molto importante sottolineare la differenza tra demolizioni e rimozioni perché queste ultime avvengono quando smontiamo tutto quello che è stato installato ma per esempio rubinetterie sanitari nonché rivestimenti porte infissi ed è importante fare questa differenza semplicemente perché anche la demolizione è un processo che deve essere eseguito Tenendo presente un certo ordine non perché sia obbligatorio farlo ma per una questione di praticità