Biella con i suoi prodotti alla settimana della Cucina Italiana all'ambasciata a Copenaghen

Biella con i suoi prodotti enogastronomici e lanieri, è stata protagonista alla settimana della Cucina Italiana all'ambasciata a Copenaghen nell'ambito della settimana della Cultura.

Entusiasta l'assessore del Comune di Biella Barbara Greggio al Commercio e all'Unesco che per l'occasione ha rappresentato non solo Biella ma l'Italia. "E' stata un'interessante esperienza durante la quale ho potuto presentare il nostro territorio sotto diversi punti di vista. Erano tre i temi dell'evento: sostenibilità, innovazione e convivialità. Per quanto riguarda la convivialità Ivan e Franco Ramella hanno proposto un menu a base di prodotti locali spaziando da formaggi d'alpeggio, al riso Carnaroli, salumi come la paletta, oltre che birra e vini. Per l'innovazione ho presentato le lane e i tessuti dei lanifici Reda, Vitale Barberis Canonico e Cerruti che sono stati molto apprezzati perchè hanno potuto toccarli con mano. E per quanto riguarda la sostenibilità ho parlato del nostro territorio con le sue ricchezze, ho parlato di Biella Città Alpina ed è stato anche apprezzato molto il fatto che non siamo vicini all'autostrada. Per i Paesi del Nord il fatto che il nostro territorio sia protetto dalla smog è molto ben visto, tanto è vero che lo vogliono promuovere come meta turistica".