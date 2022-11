Il sostegno della Regione Piemonte alle aziende artigiane presenti a Restructura e ad Artigiano in Fiera

Sono 46 e 38 le aziende artigiane piemontesi che beneficiando dei fondi regionali dedicati al sistema fieristico artigianale (138.000 euro) parteciperanno a due kermesse importanti come Restructura e Artigiano in fiera. La prima manifestazione si tiene al lingotto in questo week end ed è dedicata all’edilizia e alla ristrutturazione. La seconda è la grande fiera dell’artigianato che, nei primi giorni di dicembre, ha luogo come di consueto nei padiglioni fieristici di Milano e vede una grandissima partecipazione di pubblico deliziata dalla qualità dei manufatti che vengono li esposti.

Un’opportunità colta da molte aziende artigiane del territorio che permette di promuovere la propria attività – commenta l’Assessore all’Artigianato Andrea Tronzano – e di condividere la propria arte e la propria manualità in manifestazioni fieristiche di grande impatto. Come già abbiamo avuto modo di verificare nelle edizioni precedenti i prodotti piemontesi incontrano il gusto dei numerosi visitatori di queste kermesse e aiutare queste attività ad allargare il proprio bacino di utenza è un giusto stimolo per favorirne diffusione e produzione”.

Restructura 17/19 novembre

46 le aziende interessate così suddivise per provincia (2 Asti, 1 Biella, 10 Cuneo, 1 Novara, 31 Torino, 1 Vercelli) per un impegno totale pari a 69.000 euro