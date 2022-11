Economia, e alta tecnologia nell’accordo tra Città Studi Academy e Picanol

Mercoledì 16 novembre una delegazione biellese, accolta da Adriano Oggionni (Direttore vendite Italia), si è recata in visita presso il quartier generale di Picanol. La delegazione era composta dal Dott. Pier Ettore Pellerey (Presidente di Città Studi spa), dall’Ing. Alberto Pezzin e dall’Ing. Mirco Giansetti (T.C.P. Engineering) e da Andrea Casoni (Tessitura Casoni), partners tecnici di Città Studi per la progettazione e realizzazione dei corsi ad indirizzo tessile, e Silvia Ghione e Maria Cristina Stasia, promotrici dell’incontro e sostenitrici dei progetti di formazione per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.