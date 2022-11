"Ti Amo (fountain)" #2 di Marco Cassani a Cittadellarte, esprimi anche tu un desiderio

Ti Amo (fountain) è una fontana dei desideri creata come scultura da Marco Cassani, artista italiano nato a Milano, che vive e lavora a Bali, in Indonesia. L'opera si ispira al rito balinese e alla tradizione italiana di esprimere un desiderio personale lanciando monete in una sorgente sacra o in una fontana.

La fontana dei desideri Ti Amo (fountain) #2, 2022, è installata presso Cittadellarte - Fondazione Pistoletto a Biella, Italia che invita ad esprimere il tuo desiderio privato dal 12 Novembre al 10 Dicembre 2022, tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00.

Con la scultura Ti Amo (fountain) l'artista Marco Cassani vuole creare una maggiore comprensione del potere dell'arte nel connettere le persone.

Come edizione speciale, saranno inoltre fornite dall'artista vecchie monete in Lire italiane, disponibili presso la Caffetteria e lo Store di Cittadellarte per permettere al pubblico di esprimere un desiderio segreto per liberarsi da qualcosa del passato.

L’artista ti vuole anche incoraggiare a trascrivere il tuo desiderio su carta,A RACCOGLIERE IL PASSATO PER CREARE IL FUTURO.

Dove: Cittadellarte - Fondazione Pistoletto (cortile interno), Via Serralunga, 27, Biella