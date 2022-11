Rubata una bicicletta davanti alle poste in via Ivrea a Biella, si cerca il ladro

Il 16.11.2022, presso il Comando Stazione Carabinieri di Biella, è stata fatta denuncia relativa al furto di una bicicletta, avvenuto fra le ore 13:30 e le ore 13:40 del 16.11.2022, dinanzi l’ingresso dell’Ufficio Postale sito in Biella in via Ivrea n.25.

In fase di verbalizzazione il proprietario ha anche allegato alla denuncia l’immagine del mezzo: si tratta di una bicicletta elettrica marca “Atala" di colore grigio.

Chi l'avesse vista può fare una segnalazione al 112.