Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza ai mercatini di Candelo e Sordevolo per garantire ordine e sicurezza

A partire da domenica 20 novembre fino a domenica 11 dicembre nei comuni della Provincia di Biella di Candelo e Sordevolo sono in programma, nelle giornate dei fine settimana, i mercatini di Natale “Borgo di Babbo Natale” e “Mercatino degli Angeli”.

Nell’ottica principale di garantire la tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica e per agevolare la buona riuscita dell’evento il Questore di Biella Dr. Claudio Ciccimarra ha predisposto, come da accordi intercorsi in sede di Tavolo tecnico tenutosi in Questura nei giorni scorsi, mirati e accurati servizi mediante l’impiego di personale della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

Per l’occasione il Questore ha inoltre richiesto di intensificare i servizi di vigilanza nelle zone d’interesse dei mercatini nel tentativo di prevenire qualsivoglia ulteriore criticità e di garantire il rispetto delle diverse prescrizioni comunali in merito all’introduzione, vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro.