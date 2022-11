Professionisti della Salute, l'opinione del Sindaco di Salussola

Ieri, giovedì 17 novembre, a Salussola si è svolto il primo incontro pilota organizzato da Asl Biella, e rivolto principalmente ad over 65 e cargiver, in tema di corretta alimentazione, prevenzione degli incidenti domestici e delle cadute.

Il corso, sia teorico che pratico, è stato tenuto dai cosiddetti professionisti della salute, figura a cui il Sindaco di Salussola, Manuela Chioda, infermiera di famiglia di professione, tiene particolarmente.

“Il professionista della salute è una figura che opera sul territorio per conto dell'Asl . – dichiara Manuela Chioda – Svolge la parte più bella del lavoro di infermiere, ossia quella di relazione. Non deve solo occuparsi del malato, ma deve cercare le persone che stanno bene e poi seguirle”.

“Salussola è stato scelto dall'Asl per il corso di ieri per il suo indice di vecchiaia. – continua Chioda – D'accordo con tutti i sindaci del basso Biellese che fanno capo alla Casa della Salute di Cavaglià, stiamo cercando di promuovere queste figure per dare servizi ai cittadini nel momento della salute e non solo in quello della malattia. Ed in modo che gli anziani possano vivere meglio la vecchiaia nei nostri paesi”.

A dimostrazione di quanto ci tiene, il Sindaco Chioda sta tenendo un corso. “Si tratta di un corso di formazione regionale per infermiere di famiglia – spiega – in cui, da sindaco, racconto il territorio e parlo del rapporto con i cittadini e gli enti locali. Ho già svolto due sessioni e a marzo ci sarà la terza”.