Castelletto Cervo, a scuola con le Quattro Stagioni di Vivaldi - FOTO

Bellissima sorpresa mercoledì 16 novembre per i bambini della scuola primaria di Castelletto Cervo che sono entrati a scuola sulle note delle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, suonate dalla violinista Anais Drago, arrivata a Castelletto per portare il progetto "Teatri Tascabili" ideato da Areté Ensemble.

Nel pomeriggio di mercoledì il Gruppo Alpini di Castelletto Cervo ha organizzato e offerto la castagnata a tutti gli alunni della scuola primaria, infanzia e micronido.

In questi giorni un gradito regalo anche per i bambini dell'infanzia, che hanno ricevuto una bicicletta da Velo Club di Castelletto Cervo, associazione impegnata in diversi progetti didattici "a due ruote" nelle scuole del territorio.