Truffe e furti in danno di persone anziane, i Carabinieri incontrano la popolazione a Viverone

Mercoledì 16.11.2022, in Viverone, a cura del Comandante della Stazione Carabinieri di Cavaglià Luogotenente Mario Rosario Salvato, si è tenuto un incontro con alcuni cittadini di quel comune che hanno partecipato attivamente, dimostrando particolare interesse all’iniziativa, e a cui è stato consegnato apposito vademecum contro le truffe. Sono state richiamate le regole, semplici ed essenziali, per evitare il rischio di essere raggirati. Infine è bene ricordarsi che, nel dubbio, è meglio non aprire la porta e chiedere l’intervento dei Carabinieri tramite il 112.