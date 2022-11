Nuovo Liceo di Cossato: la Provincia cerca una ditta per costruire la palestra

Il progetto di realizzare il nuovo Liceo del Cossatese e della Vallestrona inizia a prendere forma. L'esecutivo del primo lotto è stato approvato dalla giunta. Si tratta del progetto della palestra. E ora, la Provincia è alla ricerca di una ditta che si occupi della sua realizzazione.

L'ente di via Sella ha indetto una gara d'appalto mediante procedura negoziata per procedere con i lavori di realizzazione di nuovo edificio scolastico sede dell’Istituto Istruzione Superiore del Cossatese e della Vallestrona, 1° Lotto la palestra in via Martiri della Libertà n. 389.

L’importo a base di gara è di € 2.933.894,42 oltre IVA, di cui € 36.767,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. A finanziare il progetto sarà il PNRR.

Sempre con il PNRR saranno finanziati dalla Provincia altri due progetti, che riguardano questa volta la Città di Biella: il completamento dell'intervento di adeguamento sismico e statico del Liceo Scientifico Avogadro di via Galimberti e la riqualificazione dei servizi igienici dell'edificio storico dell'Istituto Eugenio Bona, di via XX Settembre, bene architettonico soggetto a tutela. Nel caso dell’edificio “E. Bona” i lavori sono in corso ed in via di ultimazione, mentre per quanto riguarda l’adeguamento statico e sismico del Liceo Scientifico rappresenta infine il completamento II° Lotto (ala est e ovest) di un intervento il cui I° Lotto (ala nord) è stato già completato nel 2021.