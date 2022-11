"La scuola è comunità e inclusione", al via il progetto “Legami oltre le differenze” della Provincia, FOTO e VIDEO

La Provincia di Biella, nella sua funzione delegata dalla Regione di assicurare gli interventi per l’integrazione scolastica delle allieve e degli allievi disabili o con esigenze educative speciali, è capofila di un progetto molto innovativo per il territorio denominato “Legami oltre le differenze”.

Lo spirito è totalmente in linea con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, che evidenzia la necessità di promuovere un welfare inclusivo in grado di attivare le risorse del territorio per garantire la piena cittadinanza delle persone con disabilità. L’idea nasce dal confronto avvenuto con la rete territoriale, che di per sé costituisce un osservatorio privilegiato, composta da: Associazione di volontariato A.Gen.D.A., Associazione genitori di disabili e Angsa Biella -Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo- altri soggetti del Terzo Settore, unitamente ad Big Picture Learning e la Cooperativa Sociale Domus Laetitiae. In tale contesto sono intervenute le famiglie di ragazze e ragazzi disabili, che hanno recepito la necessità di incentivare la creazione di una rete relazionale di supporto ai ragazzi con disabilità, ovvero l’esigenza di costruire nuove amicizie e relazioni non legate alla propria condizione di disabilità e di poter cogliere reali opportunità di partecipazione e affermazione delle proprie capacità e competenze, soprattutto in ambito extrascolastico.

Il progetto, patrocinato dall’Ufficio Scolastico Territoriale, si propone, nella sua semplicità, di contrastare le forme di disagio profilatesi e acuitesi a seguito della recente fase pandemica, attraverso un rafforzamento della rete relazionale di supporto ai ragazzi con disabilità soprattutto in ambito extrascolastico. Per questa ragione è prevista la creazione di occasioni di socialità integrata rivolte a gruppi di giovani con disabilità e non. Per accrescere gli spazi di libertà decisionale dei ragazzi e di favorire l’autonomia, le attività e le uscite saranno organizzate autonomamente dai ragazzi stessi affiancati da un educatore affinché siano essi i veri “protagonisti” delle azioni ed attività previste dal progetto. E’ stato sperimentato, infatti, che l’aumento dei passaggi di conoscenze, emozioni ed esperienze da parte di alcuni membri del gruppo ad altri membri conduca a un miglioramento dei reciproci apprendimenti, della qualità di vita, dell’integrazione.

A tutti i ragazzi partecipanti verrà data la possibilità di usufruire di alcuni benefit quali percorsi orientativi, buoni per finalità culturali, sportive e ricreative (es. acquisto di libri e/o attrezzature elettroniche, abbonamenti) per un importo pari ad euro 500 cadauno e tre borse di studio per un importo pari ad euro 1.000 cadauna.

L’Amministrazione Provinciale di Biella, da sempre attenta sul tema dell’inclusione scolastica, coordinerà e finanzierà il Progetto “Legami oltre le differenze”, che vedrà il coinvolgimento di 30 ragazze/i, di cui 10 con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado del territorio biellese e che saranno selezionati da una commissione all’uopo istituita. Il progetto, il cui valore è pari a 40.000 euro, si snoderà nel periodo fra ottobre 2022 e luglio 2023. Dopo la presentazione in tutti gli Istituti di Istruzione superiore è stato registrato un grande interesse e una grande sensibilità tra gli studenti (sono pervenute 123 richieste di adesione). Tra le candidature saranno individuati, secondo i criteri stabiliti, i 30 partecipanti a cui seguirà l’avvio delle attività previste.