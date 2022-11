Il Papa ad Asti domani e domenica, Fassero: "I volontari di Protezione Civile punto di riferimento per i fedeli"

Più di 400 volontari appartenenti al Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte, ad A.I.B. (Antincendio Boschibo), A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri) e A.N.A (Associazione Nazionale Alpini) saranno presenti sabato 19 e domenica 20 novembre a supporto della visita di Papa Francesco ad Asti.

Nella giornata di domenica i 400 volontari saranno impegnati a garantire il supporto ed assistenza ai fedeli lungo il percorso che il Papa effettuerà nelle vie di Asti e presso lo stadio dove il Papa incontrerà i giovani fedeli.

"Anche in occasione di questo evento i volontari di Protezione Civile, grazie alla loro professionalità, saranno uno dei punti di riferimento per i fedeli – dichiara Marco Fassero, Presidente del Coordinamento Regionale – Desidero ringraziare tutti i volontari per il loro impegno e la loro partecipazione anche in questa occasione".