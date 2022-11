Caffè del Benessere su "Anziani che vivono soli: opportunità e necessità"

Oggi, Giovedì 17 Novembre, presso il salone del Nuovo Oratorio della Parrocchia di Cossila San Grato, Biella, nell’ambito del Caffè del Benessere organizzato dall’Associazione ANZITUTTO in collaborazione con Parrocchie Valle Oropa, Bar Cossila San Grato, Associazione Soggiorno Anziani Favaro, Auser Biella, col supporto della 3Bi - Biblioteca Biomedica Biellese si è parlato "Anziani che vivono soli: opportunità e necessità", con relatore il dr. Bernardino Debernardi, Medico Geriatra .

La sua relazione è iniziata con i dati che documentano l'entità del fenomeno: in Italia oltre 2,5 milioni di anziani over 75 anni vivono sole e di questi 650mila con difficoltà motorie o comunque con difficoltà a gestire le attività della vita quotidiana. Inoltre 370 mila vivono col coniuge o con altro familiare che necessita di assistenza (dati ISTAT). In totale si tratta quindi di 1 milione di ultrasettantacinquenni che hanno difficoltà a gestire sé stessi o un proprio famigliare. Questi numeri sono destinati ad aumentare nel corso dei prossimi 25 anni. Circa l'84% di loro è rimasto solo dopo la perdita del coniuge (sono soprattutto donne ad essere vedove), poco più dell'11% sono celibi/nubili, la restante percentuale separato/divorziato. La percentuale di anziani che vivono soli aumenta col crescere dell'età e supera il 40% nelle persone al di sopra degli 85 anni. In gran parte sono proprietari dell'abitazione, percepiscono una pensione ma con basso reddito. Circa il 40% degli over 75 che vive solo non è autonomo nella vita quotidiana, necessita di aiuto per uscire di casa in un terzo dei casi e solo un terzo è completamente autonomo nelle uscite dall'abitazione.

Il primo problema di questi anziani è la solitudine, riferita dal 38% di loro, non legata necessariamente al vivere da soli: secondo una ricerca oltre il 60% di coloro che vivono col coniuge si sentono soli ed un 10% di quelle che tali non si sentivano abitavano da sole. La solitudine è fattore di rischio per diverse malattie ed aumenta la mortalità. Tra gli over 75 anni che vivono soli ci sono comunque delle situazioni "a rischio", es. chi è rimasto solo da poco, ha molte malattie, scarsi mezzi economici, non autosufficiente, ha una malattia acuta. In questi casi bisogna dedicar loro maggior attenzione. Il Geriatra ha poi proseguito esaminando i possibili interventi sull'abitazione, sulla assunzione di farmaci, sull'uso di ausili, sulle truffe, sui supporti tecnologici ed ha concluso con una breve analisi sulle norme di legge atte alla tutela delle persone fragili (non necessariamente anziani) rappresentate dalla figura dell'amministratore di sostegno, dal tutore.

Alla fine, dopo dibattito con il pubblico (una trentina di persone), il tradizionale caffè offerto dagli organizzatori. Il prossimo Caffè del Benessere si svolgerà sempre al salone del Nuovo Oratorio della Parrocchia di Cossila San Grato giovedì 15 Dicembre sempre dalle 15 alle 17 ed avrà come argomento "La ricerca di informazioni attendibili e veritiere in sanità" con Relatori il dr. Leonardo Jon Scotta e la dr.ssa Roberta Maoret della Biblioteca Biomedica Biellese - Fondazione 3 Bi.