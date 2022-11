Tennis tavolo: grande successo domenica a Cossato per il Grand Prix giovanile, FOTO

Domenica alla Palestra Aguggia di Cossato è andata di scena la seconda tappa del Grand Prix giovanile di tennis tavolo.

Duecento spettatori hanno gremito le tribune del palazzetto cossatese per seguire le gare dei giovani pongisti/e e per fare il tifo per i propri ragazzi Il trofeo Città di Cossato riservati alla società più numerosa è andato al Coumba Freide di Aosta davanti al Tennis Tavolo Biella e ai padroni di casa dello Splendor Autogarbaccio.

Al torneo hanno partecipato nove società Cossato, Biella, Vigliano, Torino,Aosta, Domodossola, Novara e Romagnano.Discreti i risultati per lo Splendor Autogarbaccio/MB Line che si aggiudica 2 terzi posti con Leonardo Alvarado e Martina Picco rispettivamente nell' under 13 maschile e under 19 femminile, da segnalare comunque un ottima prova di squadra che ha visto molti giovani pongisti Cossatesi superare le eliminatorie e confrontarsi poi nell' eliminazione diretta Buon risultato anche per la promozione dei tornei dei doppi che hanno visto nell' under 13 Zagheni /Alvarado arrivare in finale , mentre Martina Picco in coppia con l Aostana Bionaz si è classificata al terzo posto nel doppio femminile Folta presenza dell' amministrazione Comunale alle cerimonie di premiazione con il sindaco Enrico Moggio e il presidente del Consiglio comunale Mariano Zinno accompagnati dagli assessori Borin, Bocchio e Colombo a fare da degna cornice a una festosa giornata di sport.