Da Jean Louis David il Black Friday si festeggia con il 40% di sconto!

Sul trattamento colore e/o sull’acquisto di prodotti della linea “Go”, il brand di casa JLD, verrà applicato uno sconto del 40%. La linea “Go” è molto ampia e adatta a tutti i tipi di capello:

- “Go Color” si prende cura dei capelli tinti per ravvivarne il colore e mantenerlo più a lungo;

- “Go Detox” è perfetto per detossinare cute e capelli, idratare la fibra capillare e sublimare le lunghezze;

- “Go Blondie” è pensato per la cura del capello biondo, in ogni sua forma (polare, platino, cenere o miele);

- “Go XXL” ha potere idratante e la capacità di mantenere più a lungo la sua efficacia rimpolpante nei capelli;

- “Go Shine” è la linea ricca di oli naturali per donare ai capelli estrema lucentezza;

- “Go Daily” è ideale per la cura quotidiana del capello;

- “Go Green” è la coppia shampoo - balsamo composta di ingredienti naturali al 95%;

- “Go Repair” è perfetto per rigenerare i capelli sensibilizzati;

- “Express Therapy” sono shampoo e maschera senza risciacquo, che apportano ciascuno 10 benefici per prendersi cura in maniera rapida ma efficace dei propri capelli.

La promozione è valida sino al 30 novembre, dal lunedì al sabato, esclusivamente nel salone Jean Louis David di Biella, all’interno del centro commerciale “I Giardini” (Esselunga).

Per informazioni: Tel. 015 849 3080

Pagina Facebook: www.facebook.com/JeanLouisDavidBiella

Pagina Instagram: www.instagram.com/jld_biella_esselunga