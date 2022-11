Natale nel cuore di Biella tra luci, alberi di Natale, giostre, mercatini, concerti e trenino, FOTO

“Natale nel cuore di Biella”. Questa mattina nella Sala Consigliare di Palazzo Oropa si sono alzati i veli sulle numerose manifestazioni messe in calendario dall’Amministrazione comunale, in piena sinergia con le associazioni del biellese: Confesercenti, Ascom, Confartigianato e Cna Biella, unitamente alla Pro loco di Biella e Valle Oropa.

“Ringrazio l’assessore Barbara Greggio e le diverse associazioni per il grande lavoro svolto in tempi molto ristretti – dice il vice sindaco Giacomo Moscarola -. Abbiamo ritenuto che non fosse giusto far ricadere sulle festività i problemi che ci assillano e per questo l’Amministrazione ha compiuto uno sforzo per allestire un programma degno. Ci tengo subito a sottolineare che i costi energetici legati alle luminarie sono ridottissimi, con consumi che non andranno oltre i 200 euro per tutto il periodo natalizio. Il budget complessivo, se pur leggermente ridotto rispetto al passato, grazie alla proficua collaborazione con le associazioni biellesi, ci ha permesso di presentare una serie di iniziative molto interessanti”.

“Ci abbiamo messo tanto impegno – spiega l’assessore al Commercio e sviluppo economico Barbara Greggio -: questa squadra di lavoro ha saputo trovare flessibilità, collaborando e dedicando tempo ed energie per creare questo programma natalizio. Ringrazio le associazioni per l’impegno profuso, anche economico, con l’intervento del Distretto Economico del Commercio. Abbiamo delle novità, come le lanterne, con eventi che in passato hanno riscosso grande successo e così verranno riproposte. Lunedì stanzieremo 22mila euro a favore della Pro loco di Biella e Valle Oropa, che ringrazio per il solito prezioso lavoro, che si occuperà della parte amministrativa. L’obiettivo di tutti è rendere animata la nostra città e l’appello che lancio ai cittadini è di fare gli acquisti nel Biellese. Regaliamo prodotti locali perché così aiutiamo un comparto vitale”.

Alla conferenza stampa sono intervenute tutte le associazioni biellesi di categoria. “Considerando i mezzi a nostra disposizione, posso dire che siamo riusciti a stilare un programma notevole – commenta il presidente di Confesercenti Biella Angelo Sacco -. Si può sempre migliorare, magari iniziando prima, ma possiamo ritenerci soddisfatti di quanto abbiamo messo in pista, grazie allo sforzo di tutti. Gli eventi di sabato 17 sabato saranno organizzati a cura delle nostre associazioni: un piccolo segnale, ma che sta a significare che ci siamo. Dal 3 dicembre inizierà l’animazione in città, realizzata con le risorse disponibili”.

“Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, con il cuore aperto – spiega Mario Novaretti, presidente di Ascom Biella -. Speriamo che la gente possa capire quanto impegno è stato messo da ogni associazione e mi auguro che soprattutto i commercianti riescano ad entrare in questo spirito di collaborazione e solidarietà. Questa città deve riprendere il cammino”.

Alberto Antonello, coordinatore gruppi di CNA Biella, ha messo in evidenza una delle novità di quest’anno: le lanterne.

“Abbiamo immaginato di illuminare la città con queste lanterne, al cui interno vi sono dei led, alimentati da pile. Avremo così modo di vedere la città sotto una luce diversa: l’adesione è stata positiva e ad oggi abbiamo 61 attività che saranno dotate di due lanterne”. Tiziana Negro, responsabile imprese Confartigianato, sottolinea che la realizzazione del programma ha portato le quattro associazioni a “lavorare in simbiosi, coordinati dall’assessore Greggio, per presentare tanti eventi, rivolti un po’ a tutti. Vogliamo riscoprire Biella: una città bellissima, dodici mesi all’anno, non solo a Natale. Questo è un messaggio che dobbiamo portare avanti con forza”.

Il vicesindaco Moscarola ha poi ringraziato gli sponsor che hanno permesso di piazzare sette abeti che abbelliranno Piazza Duomo e altre zone della città. “Il mio obiettivo sarebbe anche quello di dotare ogni frazione di una pianta. Al termine delle festività pianteremo questi alberi al Villaggio Lamarmora, dove verrà realizzata una piccola pineta”.

CALENDARIO EVENTI “NATALE NEL CUORE DI BIELLA”

SABATO 3 DICEMBRE

SPETTACOLO MAGIA CON MAGO STEFANO GOLD PIAZZA SANTA MARTA, 15.30 – 16.30 – 17.30

CREAZIONE DI UN FESTONE NATALIZIO CON MATERIALE NATURALE GALLERIA ORAZIO MOSCA, DALLE 15,30

MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’ PORTICI MUNICIPIO, DALLE 12,00 ALLE 19,00

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE

CREAZIONE DECORAZIONI CON MATERIALE NATURALE PER ALBERO DI NATALE GALLERIA ORAZIO MOSCA, DALLE 15,30

SPAZIO FOTOGRAFICO E PUPAZZO PER RACCOLTA LETTERINE CON 2 ELFI SUL TRONO DI BABBO NATALE CHE ACCOLGONO I BIMBI PIAZZA FIUME, DALLE 15,00 ALLE 18,00

MERCATINO LA BROCANTERIE GIARDINI ALPINI D’ITALIA O PORTICI VIA LAMARMORA IN CASO DI MALTEMPO, DALLE 7,00 ALLE 19,00

SABATO 10 DICEMBRE

CREAZIONE CENTRO TAVOLA NATALIZIO CON MATERIALE NATURALE GALLERIA ORAZIO MOSCA, DALLE 15,30

SPETTACOLO ITINERANTE CON FARFALLE LUMINOSE CENTRO STORICO, DALLE 15,30 ALLE 18,30

DOMENICA 11 DICEMBRE

BANCARELLE IN CENTRO 2022 PIAZZA V.VENETO, DALLE 7,00 ALLE 19,30 La RUA NEL CENTRO STORICO, DALLE 15,30

SABATO 17 DICEMBRE

SCULTURE DI PALLONCINI – ARTISTA ITINERANTE VESTITO A TEMA CENTRO STORICO DALLE 15,00 ALLE 18,30

“PORTIAMO IN STRADA LA MUSICA” – SPETTACOLO ITINERANTE CENTRO STORICO DALLE 15,00 ALLE 18,30

I MARCIAPE’ STREET BAND, CENTRO STORICO

CARAMELLE PER BIMBI IN OCCASIONE DELLA SFILATA CURATA DA OPIFICIO DELL’ ARTE, CENTRO STORICO, DALLE 15,30

PRESEPE VIVENTE, PIAZZA DUOMO, ORE 21,00

DOMENICA 18 DICEMBRE

BANCARELLE IN CENTRO 2022, PIAZZA V.VENETO, DALLE 7,00 ALLE 19,30

MERCATINO DEGLI ARCHI, PIAZZA CISTERNA, DALLE 15,30

GIOVEDI’ 22 DICEMBRE

LO ZAMPOGNARO, CENTRO STORICO, DALLE ORE 15

SABATO 24 DICEMBRE

BABBO NATALE PARACADUTISTA, STADIO LAMARMORA, ORE 15

MERCATINO LA BROCANTERIE, GIARDINI ALPINI D’ITALIA O PORTICI VIA LAMARMORA IN CASO DI MALTEMPO, DALLE 7,00 ALLE 19,00

SABATO 31 DICEMBRE

CONCERTO GOSPEL, TEATRO SOCIALE ORE 22,30

DAL 18/11/2022 AL 08/01/2023

PISTA DI PATTINAGGIO

BATTISTERO, LUN-GIOV 15-19,30 VEN 15-19/20,45-1,00 SAB E PREFEST 10-12,45/14,30-19,30/20,45-1,00 DOM E FEST CONTINUATO DALLE 10 ALLE 20

DAL 03/12/2022 AL 08/01/2023

LUNA PARK

PIAZZA DUOMO, LUN-VEN 15-19 SAB DOM FESTIVI 10,30-12,30 E 14,30-19,00

TRENINO (8, 9, 10, 11, 17, 18 e 23 dicembre)

FERMATE PIAZZA DUOMO E GIARDINI ZUMAGLINI, 10-12,30 15,30-18,30