“La riforma dello Sport” diventa un convegno

L’Associazione Nazionale Commercialisti – Biella”, con il patrocinio del comune di Biella, nonché del Panathlon International organizza, in collaborazione con l’Associazione polisportiva Dilettantistica Pietro Micca, un Convegno sulla “Riforma dello Sport: cosa cambierà dal prossimo mese di gennaio per gli eventi sportivi e per gli addetti ai lavori”, che entrerà in vigore dal primo gennaio 2023.

Durante il convegno, fissato per venerdì 18 novembre dalle ore 17 nella sede storica della Pietro Micca in via Monte Mucrone 3 a Biella, verranno esaminate tutte le novità in materia di nuovi adempimenti di lavoro sportivo, il tutto con un taglio estremamente pratico a supporto degli impegni che le varie associazione e società sportive dovranno affrontare dal prossimo anno.

Apriranno i lavori Roberto Porta, presidente dell’ANC Biella e Giuseppe Lanza, presidente della APD Pietro Micca. Relatrice del seminario sarà la Dott.sa Giusi Cenedese, commercialista in Biella, esperta nella fiscalità dello sport, docente della Scuola Regionale dello Sport del CONI.