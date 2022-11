Caro-bollette, dalla Fondazione CRB il bando “S.O.S. Energie per la Comunità”

La crisi energetica sta avendo un impatto pesante non solo sulle famiglie, ma anche sugli enti del terzo settore e gli enti ecclesiastici, le cui attività di intervento di carattere sociale, ambientale e culturale sono spesso messe a rischio.

Per questo, in considerazione dell’importante funzione svolta da questi enti nei confronti delle persone più fragili, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha deciso di attivare un bando straordinario denominato “S.O.S. Energie per la Comunità” con l’intento di sostenere gli enti territoriali ad affrontare la crisi energetica e salvaguardare così risorse per la loro attività ordinaria.

Attivato nell’area “Welfare e Territorio” il bando è destinato a enti del terzo settore e enti religiosi che gestiscono immobili e strutture destinate ad attività sociali, ambientali e culturali. Vista la straordinarietà del bando l’eventuale assegnazione del contributo non si computerà al fine dell’applicazione della regola che un ente può ricevere al massimo due contributi all’anno dalla Fondazione.

“La Fondazione come sempre è vicina agli enti del territorio e alle loro esigenze – commenta il Presidente Franco Ferraris – come già avvenuto con altri bandi straordinari in occasione delle emergenze covid e Ucraina e con i bandi a sostegno delle famiglie “SOS casa” e “SOS bollette” l’Ente ha messo in campo la propria capacità di reagire in modo rapido ed efficace per stanziare risorse ad hoc per fornire supporto alle difficoltà legate ai rincari energetici e fare in modo che i soggetti che beneficeranno dei contributi possano continuare a operare in modo efficace per la comunità”.

Il bando emergenziale intende infatti mettere a disposizione risorse con lo scopo di ridurre gli effetti derivanti dall’aumento dei costi nella gestione di immobili e strutture, lo scopo è quello di limitare i disagi economici dovuti ai rincari energetici sostenendo gli enti territoriali ed evitare un indebolimento degli stessi nello svolgimento dei loro scopi. Allo stesso tempo, con l’iniziativa si potrà monitorare quanto gli enti del territorio abbiamo attivato valutazioni sulla possibilità di una gestione più consapevole e sostenibile delle strutture utilizzate attraverso l’efficientamento energetico.

Il bando si concentrerà sugli interventi non già coperti da fondi pubblici e farà riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (cd. Sustainable Development Goals - SDGs). In particolare, i riferimenti principali sono l’Obiettivo 1 “Sconfiggere la povertà”, l’Obiettivo 10 “Ridurre le disuguaglianze” e l’Obiettivo 11 “Città e comunità sostenibili”. Le domande potranno essere presentate dal 17 novembre al 7 dicembre 2022 e i progetti saranno valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri: incidenza % dell’incremento dei costi energetici; rilevanza sociale delle attività svolte; tipologia di gestione delle attività con l’indicazione dei destinatari a cui sono rivolti i servizi e le modalità di erogazione del servizio svolto; altre contribuzioni o agevolazioni ricevute; strategie di sostenibilità economica collegate all’efficientamento energetico.

Per la presentazione delle richieste è necessario collegarsi al servizio di compilazione on line disponibile sul sito (www.fondazionecrbiella.it) e compilare l'apposito modulo “S.O.S Energie per la Comunità”. Ogni ente proponente ha la facoltà di presentare una sola richiesta all'interno del bando che, sulla base della situazione complessiva e delle eventuali azioni avviate a livello territoriale dagli enti pubblici, potrà mettere in campo risorse complessive per le varie erogazioni fino ad un massimo di € 100.000,00.

Per informazioni generali sul contenuto e le linee guida per la presentazione delle domande è possibile consultare il sito internet della Fondazione o contattare direttamente gli uffici via mail all'indirizzo contributi@fondazionecrbiella.it ponendo come oggetto della e-mail “S.O.S. Energie per la Comunità”.