“Rail Action Day 24 blue”, 2051 le persone controllate

2051 persone controllate, di cui 330 con precedenti di polizia, 5 denunciati, 338 operatori impiegati in 53 stazioni ferroviarie, 554 treni controllati. Questi i risultati del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta nell’ambito dell’operazione straordinaria “Rail Action Day 24 blue” promossa dal network di Polizie ferroviarie e dei trasporti europee RAILPOL nei giorni 9 e 10 novembre per prevenire e contrastare i fenomeni criminosi maggiormente diffusi in ambito ferroviario.

Gli operatori Polfer, impiegati negli scali ferroviari del Piemonte e della Valle D’Aosta, hanno svolto servizi mirati di vigilanza in stazione e a bordo treno, con attenzione particolare a fenomeni quali le aggressioni al personale ferroviario, molestie, irregolarità di viaggio. Controlli mirati sono stati finalizzati al rintraccio di persone sospette ed alla verifica della regolarità delle attività svolte presso i centri di raccolta e recupero del materiale ferroso. Sono inoltre state potenziate le attività di identificazione sia in stazione che a bordo treno.

La Squadra Amministrativa ha denunciato in stato di libertà l’amministratore di una ditta di recupero rottami, per inosservanza dei dettami prescritti dal provvedimento autorizzativo; allo stesso è stata anche elevata una sanzione amministrativa di oltre 2.000 euro a causa delle irregolarità riscontrate.