Valdilana, Vallemosso: Furto in farmacia con magro bottino per i ladri

Ieri, 16 novembre, una farmacia di Vallemosso in Valdilana, è stata vittima di un furto in negozio. Probabilmente non visti, i responsabili del misfatto, si sono velocemente impossessati di un espositore di monili e lo hanno asportato dileguandosi. Accortisi del fatto sono stati avvertiti i Carabinieri che procederanno con le verifiche del caso.