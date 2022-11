Un uomo di 92 anni residente a Valdilana è stato investito ieri, 16 novembre sulla provinciale a Ponzone, da una Opel Corsa condotta da un uomo di 49 anni di Portula risultato negativo ai controlli di routine col precursore per l'alcol test.

Gli accertamenti del sinistro sono stati effettuati dai Carabinieri. L'anziano ferito, non in fin di vita, è stato condotto in ospedale per le cure del caso.