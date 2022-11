Non si ferma all'Alt e provoca un incidente: denunciato per aver rifiutato accertamenti su un suo possibile stato di alterazione

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino italiano che, a seguito di incidente stradale, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti a riscontrare un’eventuale stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool o stupefacenti.

Durante un ordinario controllo del territorio la Polizia di Stato di Biella intimava l’alt al conducente di un autoveicolo che procedeva a velocità sostenuta. Noncurante della prescrizione impartitagli dagli operatori il soggetto evitava il controllo e successivamente, invadendo leggermente la corsia di marcia in senso opposto, urtava un altro autoveicolo provocando un’incidente stradale.

Raggiunto il luogo del sinistro gli operatori della Squadra Volante di Biella riscontravano in capo al soggetto sintomi che lasciavano presagire un suo possibile stato di alterazione psicofisica, motivo per il quale procedevano richiedendo il consenso dell’interesso per la sottoposizione ai dovuti accertamenti ottenendo risposta negativa. Per tale motivo il soggetto veniva deferito all’Autorità Giudiziaria.