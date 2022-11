EQUAL, Borriana e Sandigliano Comuni d’Europa - FOTO

“Il gemellaggio rappresenta, per i nostri comuni, una grande opportunità, un reale mezzo di scambio culturale attraverso il quale si acquisisce una maggiore consapevolezza dell’amicizia favorendo il contatto umano e il confronto. Il patto che abbiamo firmato ci offre la possibilità di promuovere i valori universali di libertà, democrazia, uguaglianza e stato di diritto, di congiungere i nostri sforzi per aiutare, con tutti i mezzi, il successo verso la pace, senza discriminazioni alcune, vale a dire verso l’unità europea”.

Queste le parole del Sindaco di Borriana, Fancesca Guerriero, per sintetizzare EQUAL, il progetto europeo che, dal 10 al 13 novembre, ha visto protagonisti Borriana, capofila, con il partner Comune di Sandigliano, nella 4 giorni di gemellaggio con i paesi di Belisce (Croazia), Cesis (Lettonia) e Tahanovce (Slovacchia).

“Voglio ringraziare – ha detto Guerriero dando il benvenuto al Workshop di venerdì 11 novembre – tutte le persone che hanno collaborato per la buona riuscita dell’iniziativa. A partire dalla Dottoressa Gabriella Bigatti, la nostra Project Manager di eConsulenza. Ha creduto nella nostra Amministrazione e potenzialità, nonostante le nostre forze fossero poche, e ci fosse il timore per gestire un progetto di questa portata, per la prima volta come Comune Capofila. E’ stata un supporto indispensabile, senza la quale non avremmo potuto presentare la nostra candidatura alla Commissione Europea. Ed ha premiato il nostro progetto con l’assegnazione dei fondi per vivere questa esperienza”.

Al Workshop hanno partecipato l’Associazione Non sei sola, con Ilaria Sala Consigliera di Parità ella Provincia di Biella L’Associazione Underground con Alessandra Musicò che promuove il volontariato e progetti di utilità sociale. Il Consorzio Socio Assistenziale IRIS, con il Presidente Cinzia Bossi. La Pecora Nera, Società Cooperativa Sociale, con Susanna Peraldo, azienda agricola locale che impiega detenuti. Moderatore del Workshop la Gabriella Bigatti, che ha presentaìto le peculiarità del Progetto EQUAL e del programma europeo CERV che lo cofinanzia.

“Grazie a tutte le associazioni – continua il Sindaco Guerriero - che hanno reso vivo il workshop dedicato alla solidarietà, alla non-discriminazione, alla parità ed ai diritti delle donne. Durante la mattina si sono alternati molti speaker italiani, lettoni e croati. Sono stati presentati casi e buone pratiche sui temi del “Progetto EQUAL” dei Comuni di Cesis e di Belisce nonché da LAG Karašica e PUKS. Tutte queste realtà associative operano nel Biellese in nome della solidarietà abbinata alla non-discriminazione, per la parità ed i diritti delle donne. Hanno reso vivo questo momento di confronto, con la testimonianza della loro presenza sul territorio, segno di concreta solidarietà verso chi ha davvero bisogno di essere sostenuto ed aiutato a risollevarsi perché vittima di episodi di discriminazione o violenza”.

Sabato 12 novembre c’è stata la sottoscrizione del Patto, con la partecipazione del Console Generale della Croazia, Dottor Stjepan Ribić, il Prefetto di Biella, Dottoressa Franca Tancredi, ed altre autorità locali. “Il Patto di Fratellanza – spiega Francesca Guerriero - sancisce l’impegno, tra Borriana, Sandigliano, Belisce, Cesis, Tahanovce, a mantenere legami e relazioni volte a promuovere il dialogo ed a favorire lo scambio di esperienze tra le nostre amministrazioni. Nel pomeriggio abbiamo incontrato e conosciuto i volontari dell’Associazione INCONTROMANO che si occupa di donne migranti, che hanno raccontato la loro esperienza di ragazze, prima supportate, ora volontarie loro stesse”.

“Un riconoscimento speciale – prosegue Guerriero - ai delegati esteri giunti da Croazia, Slovacchia e Lettonia. Il mio è stato un arrivederci. Li ringrazio per aver creduto con noi in questo progetto e per aver continuato questo cammino di gemellaggio iniziato, con alcuni i loro, nel marzo 2017, quando ci incontrammo per la prima volta. Grazie al Comune di Sandigliano, in particolare il Sindaco Mauro Masiero per la stretta collaborazione e condivisione. Merito al nostro Consigliere Comunale Silvia Domeneghetti che ha seguito tutta la programmazione dell’evento e che ha reso possibile tutto ciò. Grazie a tutte le Associazioni che hanno collaborato: la Pro Loco di Borriana, Sandigliano, il Circolo Famigliare di Sandigliano. Grazie a Linda Pella ed a suo marito Elia Saramin per il supporto con la lingua inglese, ed a tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita del Progetto".

In conclusione il Sindaco Guerriero ha ringraziato la Commissione Europea: “Che promuove e sostiene le attività di scambio culturale, con progetti di gemellaggio che sono esperienze che aiutano e favoriscono la costruzione di quella che chiamiamo EUROPA UNITA. A tutti gli amministratori mi sento di dire che esperienze come questa sono arricchenti e garantiscono scambi culturali e di buone pratiche con paesi con cui si instaurano amicizie che, possono sviluppare atri progetti interessanti”.