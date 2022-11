Sono una ventina i nuovi volontari che in questi giorni hanno concluso il corso base per entrare a far parte del Comitato di Biella di Croce Rossa.

«Ben arrivati. Ti abbiamo ispirato? Diventa anche tu Volontario in Croce Rossa scopri come sul nostro sito cribiella.it». Questo è il messaggio della Comitato di Biella della Croce Rossa sulla loro pagina Facebook.