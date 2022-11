La delegazione FAI di Biella in visita a Bergamo

Sabato scorso la Delegazione FAI di Biella ha organizzato una visita alla città di Bergamo, in collaborazione con la Delegazione FAI di Bergamo.

Il gruppo ha visitato a Bergamo Alta il bene FAI Palazzo Moroni, dimora seicentesca che conserva una ricca collezione di opere d’arte, e vanta spettacolari giardini all’italiana.

Nel pomeriggio il gruppo è stato accompagnato dai delegati bergamaschi in una visita guidata del centro storico della città.

La visita rientra nell’ambito delle iniziative che la Delegazione biellese organizza per gli iscritti ma non solo, per restare informati sulle iniziative in programma contattare la delegazione all’indirizzo email biella@delegazionefai.fondoambiente.it