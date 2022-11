Biella, lavori in via Corradino Sella, ecco quando riapre

Per fortuna le ore scelte non sono state quelle in cui c'è più traffico, anche se qualche coda alla fine si è comunque creata.

Nella mattina di oggi giovedì 17 novembre, via Corradino Sella a Biella dalla rotonda con via Milano fino al ponte della Maddalena è stato chiusa dalle 9 ma riaprirà intorno alle 12.

La chiusura del tratto di strada è stata disposta per consentire interventi di manutenzione del verde pubblico.