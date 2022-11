Situazione sempre più esplosiva nelle carceri: "Basta suicidi e violenze, istituzioni intervengano"

Il grido lanciato dal sindacato di polizia penitenziaria Osapp è quello di chi è arrivato vicino ad un punto di non ritorno. "Pervengono a questa Organizzazione Sindacale notizie più che allarmanti in merito alla situazione conseguente al consistente incremento nelle carceri dei suicidi (il 78° suicidio di un detenuto dall’inizio dell’anno si è consumato oggi presso la Casa Circondariale di Lecce) e dei rischi suicidari riguardanti un consistente numero dei ristretti che per tali ragioni necessitano di una vigilanza assidua ed ininterrotta nelle 24 ore".

"Nell’ambito di tale drammatico fenomeno, ad oggi non adeguatamente prevenuto né contrastato dall’Amministrazione se non mediante il costante intervento degli appartenenti alla Polizia penitenziaria, nelle carceri in numero più che inadeguato alle innumerevoli incombenze e responsabilità affidate loro, a fronte della persistente disorganizzazione percepita dagli addetti del Corpo quale vero e proprio stato di abbandono, si andrebbero ad incrementare inadempimenti riguardanti la “cancellazione” dei riposi settimanali, la mancata retribuzione (o il rinvio sine die dei pagamenti) delle prestazioni straordinarie effettuate e persino la mancata concessione di periodi di congedo ordinario con particolare riferimento al prossimo periodo Natalizio".

"In tale amara prospettiva, al fine di non rendere insuperabili le già ricorrenti emergenze penitenziarie attraverso l’ulteriore sovraccarico di lavoro, senza possibilità di adeguato recupero psico fisico, degli appartenenti alla Polizia penitenziaria, si invitano le istituzioni, per quanto di rispettiva competenza, a voler provvedere per l’emanazione, senza ritardo, delle necessarie disposizioni a cui le sedi territoriali del Dipartimento debbano obbligatoriamente conformarsi".