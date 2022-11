Oropa, via le gabbiette dalla cestovia, Pirali: "Fondamentale salvaguardare l'impianto"

“Con grande fatica organizzativa (e fisica ) le ceste sono state smontate e messe al riparo. Adesso cerchiamo di continuare a lavorare per il futuro”. Questo il post pubblicato dal presidente della Fondazione Funivie Gionata Pirali sui social.

“Non ha senso tenerle appese al cavo se non sono in funzione – spiega Pirali - . Vogliamo preservare l'impianto in buono stato visto che al momento non ci sono le condizioni oggettive per tenere in funzione l'impianto”.

Pirali non esclude che lo scenario potrebbe cambiare però: “Se dovesse nevicare tanto e ci fosse interesse a farle girare potremo pensare di organizzarci, anche se sempre con fatica ”.

Il Comune di Biella ha pubblicato a settembre un avviso per la presentazione di proposte di partenariato pubblico-privato, per l’affidamento della "valorizzazione della conca di Oropa", da attuarsi anche mediante la riqualificazione e gestione della funivia bifune Oropa-Lago del Mucrone. Per rispondere c'è tempo fino al 30 novembre.

Le proposte, che saranno valutate da un’apposita Commissione tecnica, dovranno tenere in considerazione anche la necessità che il progetto complessivo rientri nello spirito e nelle previsioni dell’Accordo di Programma sottoscritto con la Regione Piemonte e la Provincia di Biella, partner insostituibili per la sostenibilità e la realizzazione di qualsiasi proposta mirata allo sviluppo del territorio.