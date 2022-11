Luci ai posti di blocco, un lettore scrive: “Comportamento scorretto, ci sia solidarietà per altre situazioni”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Buongiorno direttore, leggo sulle lettere al direttore la segnalazione da parte di un vostro/a lettore di Pollone (clicca qui: Una lettrice scrive: “Auto segnalano con luci posto di blocco di forze dell'ordine. Ma perchè?”) che segnala uno dei numerosi comportamenti scorretti (qualcuno la chiama solidarietà) da parte di tanti automobilisti. Sono felicemente sorpreso dell'iniziativa presa da parte di questa persona, ve ne fossero cosi. Essendo un appartenente alle forze dell'ordine in quiescenza, con molti anni sulle strade, confermo quanto dice il lettore o lettrice che scrive. Il comportamento è ancora in uso ma fortemente scorretto e perseguito prima penalmente, per interruzione di pubblico servizio, ora con sanzione amministrativa art 153 del c.d.s.

L’intento sarà anche nobile, una sorta di solidarietà tra automobilisti. Raramente si pensa, però, che quel posto di blocco o di controllo magari è stato disposto per dare la caccia a qualche delinquente e che proprio quel delinquente potrebbe essere la persona appena avvisata con i fari. Va a finire che il tentativo di acciuffarlo va a monte perché, sicuro come l’oro, il malvivente imboccherà subito un’altra strada o farà inversione di marcia. Quindi sarò breve, la solidarietà che venga messa in altri frangenti, cioè soccorrere persone in difficoltà, aiutare chi richiede aiuto, o se la non si possiede usare prudenza, non guidare ubriachi o a velocità folli ecc ecc. Ringrazio per lo spazio che potrà dare a questa mia lettera e un plauso a tutte le forze dell'ordine e ai suoi operatori che tanto si sacrificano per la sicurezza di tutti e in particolare alla persona che ha segnalato l'episodio, grazie”.

Roberto Rossi