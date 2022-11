Tennistavolo, Cossato esce vittorioso dal derby con Vigliano

Venerdì sera alla Leonardo da Vinci di Cossato si confrontavano le due prime della classe Splendor e Vigliano che davanti ad un folto pubblico hanno dato vita alla contesa per il primato.

Ha vinto con merito Unipol Sai di Bocchio/MB line per 4 a 2 conquistando a due giornate dal termine del girone di andata il primato in solitaria. Parte subito forte lo Splendor con Capodiferro e Trevisan che hanno la meglio su Gritti e Boggiani, poi entra in scena Panaite che ribalta Bianchetto per 3 a 2. Capodiferro supera Boggiani, mentre Trevisan e Panaite danno vita a una contesa bella ma molto nervosa dove l esperienza e astuzia del forte rumeno hanno la meglio.

Il punto decisivo lo sigla Pronesti che supera con un perentorio 3 a 0 Gritti e porta lo Splendor al comando del girone. Sconfitta invece Catto/Bau' da Collegno , per i locali i punti li realizzano Luca Casanova e Paolo Furno, resta però il rammarico per le due sconfitte di Pegoraro al quinto set, che condannano la formazione Cossatese impegnata nel prossimo turno in un incontro molto importante per la salvezza contro il Coumba Freide di Aosta.