Tennis Tavolo Biella, bilancio positivo nel week end

Weekend decisamente impegnativo per Il TT Biella. Tutte le formazioni hanno disputato venerdì e sabato le partite di campionato; inoltre, nella giornata di domenica, gli atleti del settore giovanile hanno partecipato alla prova del “Grand Prix” regionale organizzata a Cossato dalla società Splendor. Complessivamente positivo il bilancio: 5 vittorie e 2 sconfitte in campionato; tre primi posti e due terzi posti al “Grand Prix”.

Campionato

Serie B1. Vittoria di ampie proporzioni (5-1) per la formazione del TT Biella Carrozzeria Campagnolo, che supera agevolmente la squadra del TT Vigevano Sport, attualmente fanalino di coda del girone, con i punti del capitano Eugenio Panzera su Cuzzoni e Gallina, di Simone Cagna su Cuzzoni e Vinati e il punto di Vincenzo Carmona su Vinati. Il punto della bandiera per Vigevano è stato acquisito da Gallina su Carmona. La classifica attuale è: Santa Tecla Nulvi 12, Aon - Milano 10, Santa Tecla Ferraripay 6, A4 Verzuolo 6, Tt Biella 6, Asd Tt Enjoy 4, Asd Us Villa Romano' 2, Tt Vigevano 0.

Serie B2. .Decisamente più combattuto il match di B2, dove i portacolori del TT Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin sono stati battuti (5-3) dal Vigevano Sport, in un match piuttosto combattuto. Jaroslaw Klamut conquista due punti su Austria e Gusberti; Francesco Gamba vince su Gusberti, ma è sconfitto da Austria (-8/7/13/11) e dal forte romeno Vitali Deleraico; Tommaso Ferraris, pur giocando al meglio, nulla può contro i più quotati avversari. La classifica attuale è: A4 Verzuolo 10, Tt Vigevano 8, Tt Torino 6, G.S. G. Regaldi Novara "B" 6, Gstt S.Salvatore 4, Asd Tt Gasp Moncalieri 4, Tt Biella 2, G.S. G. Regaldi Novara "A" 0.

Serie C2. Belle vittorie per le due squadre di C2.Nel girone C, venerdì sera, a Collegno, il TT. Biella RDM – Arredamenti David vince in sicurezza (5-0), in poco più di un’ora, contro la locale formazione dell’Enjoy. Matteo Passaro deve ricorrere al quinto set, vincendolo 15-13, dopo essersi trovato sotto 2 a 8. Due punti di Fabio Cosseddu sulla brava Xu YiYan e su Duch; David Dabbicco e Matteo Passaro chiudono la pratica superando Baiocchi. La classifica attuale è: C.R.D.C. Torino A 12, Tennistavolo Sisport A 8, Tt. Biella Rdm Automazioni E Sicurezza 8, Tennis Tavolo Torino 6, A.S.D. T.T. Enjoy 4, Valledora Alpignano 2, Asd Tt Gasp Moncalieri "C" 2, C.R.D.C. Torino S 0.

Nel girone A, sabato, il TT Biella-Legno consolida la prima posizione in classifica, con 4 lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici, battendo , con il punteggio di 5-1 Torino Universitaria. L’incontro non è stato così facile come il punteggio potrebbe far pensare. Infatti, Tommaso Sorrentino, nella partita d’esordio, deve ricorrere al quinto set per superare Consiglio. Stefano Erba deve arrendersi nella seconda partita, sempre al quinto set, a Lo Passo, estroso e bravo giocatore siciliano dal gioco veramente ostico e divertente. Tommaso Sorrentino riesce invece a superarlo, dopo un’altra “maratona”, facendogli così perdere l’imbattibilità in campionato. Le due vittorie di Luca Lanza contro Guasti e Albisino e la vittoria finale di Stefano Erba su Guasti determinano il risultato finale. La classifica attuale è: Tt. Biella-Legno 10, Asd Torino Universitaria 6, Tt.Ossola 2000 6, G.S. G. Regaldi Novara 4, Tt S. Salvatore 4, Tt Saoms Costa D'ovada 0, Asd Tt Gasp Moncalieri "A" 0.

Serie D1. Buon risultato anche per la formazione del TT. Biella Tintoria Ferraris nel campionato di D1, che, opposta all’Aosta, si impone con il punteggio di 4 a 2.Federica Prola, nel match d’esordio, soccombe a Venturotti in un match molto combattuto. Lodovica Motta riequilibra il match con la vittoria in tre set sul marocchino Aamali. Mattia Noureldin e Lodovica Motta, con sicurezza, portano avanti la squadra contro Villa e Venturotti. Il capitano Gianluca Servo chiude i conti con la facile affermazione su Villa. A poco serve agli aostani la vittoria di Curtaz su Noureldin. La classifica attuale è: A.S.D. Splendor 1922 10, Pol Fc Vigliano 8, Gs Tt. Vercelli 6, A.S.D. T.T. Enjoy 5, Tt. Biella 5, Asdtt Ivrea 5, Pol. Cedas Lancia - "Splendor" 1, Tt. Coumba Freide Aosta 0.

Serie D2. Vincente anche la formazione TT. Biella Pizzeria Giordano che ha incontrato i torinesi della società Pierino Mazzetto. Il punteggio finale di 4 a 2, che consolida la terza posizione in classifica, è stato propiziato dalle belle prestazioni di Michele Motta contro Celeghini e De Monaco e di Stefano Torrero contro Ongaro e Celeghini. Niente da fare per Angelo Lamagna e Federico Arno, sconfitti da De Monaco e Ongaro. La classifica attuale è: A.S.D. T.T. Enjoy 7, Asdtt Ivrea 7, Tt. Biella 5, Tt. Pontdonnas 4, Torino Universitaria B 3, Pol. Cedas Lancia 3, Pierino Mazzetto "B" 0.

Serie D3. Ancora nulla da fare per la formazione del TT. Biella Barbera Auto, sconfitta per 0-6 dalla formazione di Aosta, con la conquista di tre soli set complessivi da parte di Gabriele Carisio. Nulla da fare invece per Giorgio Bonino e per Alessio Peretti. Per i colori aostani hanno partecipato all’incontro Romagnoli, Daniele e Giorgio Dellarole e Curtaz. La classifica attuale è: Tt. Coumba Freide Aosta 8, Tennistavolo Sisport B 7, Tt Vercelli 5, Torino Universitaria C 4, Asd Polisportiva Fc Vigliano 4, Valledora Alpignano 1, Tt. Biella 0.

Gran Prix

Domenica scorsa a Cossato, ospitati dalla locale società sportiva dello Splendor, circa 70 giovani atleti si sono dati appuntamento per disputare la seconda prova del Grand Prix Giovanile. La formazione del TT Biella è stata presente con 13 iscritti: Giorgio Bonino, Gabriele Carisio, Marco Carrer, Alessia Fusca, Lorenzo La Porta, Pietro Lucia, Elia Maschietto, Lodovica Motta, Alessio Peretti, Federica Prola, Luca Rizzo, Andrea Solcia e Stefano Torrero. La novità di questa prova sono stati i doppi, indetti dal Comitato Regionale della Federazione per migliorare “l’appeal” della manifestazione.

I risultati per il TT Biella sono stati lusinghieri: vittorie di Lodovica Motta nella categoria Under15 femminile, di Federica Prola nella categoria Under17 femminile e del doppio, formato dalle due ragazze, nel torneo femminile; terzo posto per Pietro Lucia nella categoria Under11 maschile e per Alessia Fusca nella categoria Under13 femminile.

La prossima prova del Grand Prix si terrà a Biella al PalaPaietta, domenica 4 dicembre e sarà organizzata dal TT Biella. Si tratta della prova unica, cui potranno prendere parte tutte le società della regione. Il PalaPaietta sarà, per l’intera settimana, al centro dell’attività federale con una settimana di incontri ad alto livello.

Dopo il Grand Prix, martedì 6 si giocherà l’incontro tra la nazionale italiana e quella della Repubblica Ceca; Mercoledì 7 e giovedì 8 si disputerà l’International Transalpine Trophy and Mediterranean Cup, gara internazionale a squadre riservata agli atleti under12, a cui parteciperanno delegazione delle nazioni che si affacciano alle alpi e delegazioni delle regioni italiane. Da venerdì 9 a domenica 11 ci saranno le “Giornate Rosa”, serie di tornei riservati al settore femminile; infine, sabato 10 e domenica 11 ci saranno anche due Tornei Nazionali maschili, uno Assoluto ed uno di terza categoria.