Rally& Co in pista, ecco i risultati dello scorso weekend

Grande impegno da parte dei portacolori della scuderia biellese Rally & co lo scorso weekend, impegnati in 3 competizioni in pista ed in strada. Il piccolo Leonardo De grandi di Postua ha difeso i colori lanieri nel 15° appuntamento del campionato kartsport circuit in quel di Cremona ottenendo ottimi risultati; scattato in 7 posizione sulla griglia di partenza termina 6° a causa di un contatto all'ultimo giro in gara 1 dopo esssere stato a lungo in terza posizione. Riscatto in gara due (la finale) dove a suon di sorpassi agguantava la 2° posizione assoluta nonché primo di categoria 60 mini sm.

Rally di Castiglione torinese per i "coniugi volanti" di Valdilana Nicky Cretier alla guida e Patrick Varale alle note che su una Peugeot 106 sono giunti al traguardo in 55° posizione assoluta, 11° di classe N2 e secondi tra gli equipaggi con uno dei due componenti femminile.Grande divertimento e gara premio per la vittoria nel campionato italiano formula classic per Paolo Gazzetta e Andrea Pizzato in gara al revival Valpantena in quel di Verona che sulla Renault 5 GT turbo di famiglia arrivano 58° assoluti e 18° nella classifica di divisione 9 utilizzata nelle gare di regolarità sport. Presenti a Valpantena ma purtroppo ritirati dopo la sesta prova Enrico Candelone e Francesco Foglia su Ford Sierra cosworth.