Monterosa Ski si prepara alla stagione invernale: In pista dal 2 dicembre!

Buone notizie per gli amanti dello sci e degli sport invernali: da venerdì 2 dicembre Monterosa Ski darà il “via” alla stagione invernale 2022-2023, pronta ad accogliere tutti gli appassionati della montagna.

In attesa di tale data, il comprensorio informa di alcune importanti novità relative alla nuova stagione, tra cui l’apertura dalla scorsa settimana delle vendite online degli skipass giornalieri e plurigiornalieri. I biglietti sono acquistabili online, sul sito, cliccando qui.

La prima grande novità è legata ai prodotti stagionali, giornalieri e plurigiornalieri: i prezzi degli skipass, infatti, non subiranno variazioni e/o aumenti. Lo skipass giornaliero Monterosa Ski acquistato online (valido da Alagna a Champoluc, senza includere il Funifor di Indren) andrà da un minimo di 38 euro ad un massimo di 60 euro; per gli skipass Monterosa Freeride Paradise, che invece includono anche l’impianto che da Passo dei Salati porta a Punta Indren - nel paradiso del freeride - il range di prezzo sarà 40-62 euro.

Il sistema di tariffazione Monterosa Ski rimarrà dinamico, come per la passata stagione, ovvero: le tariffe si muoveranno tra i minimi ed i massimi giornalieri appena citati, sia online che in cassa. Prima verrà effettuato l’acquisto, più conveniente sarà il prezzo, che tenderà poi ad aumentare man mano che ci si avvicinerà alla data della giornata di sci selezionata. Inoltre, il prezzo online sarà sempre più conveniente: chi sceglierà di recarsi alle casse dovrà infatti aggiungere 5 euro rispetto alla tariffa “di giornata” acquistata online.

La seconda importante novità della stagione sarà proposta agli utenti in fase di finalizzazione dell’acquisto online, ed è la possibilità di aggiungere - ad ogni acquisto - una “Cancellation Protection”, ovvero la possibilità di richiedere il rimborso completo dell’acquisto entro 5 giorni dall'inizio della validità del biglietto, aggiungendo solo 1 euro in più al giorno per i plurigiornalieri e 2 euro in più al giorno per il giornaliero/mattutino/pomeridiano. Potrete trovare qui tutte le informazioni dedicate alla nuova Cancellation Protection.

La terza ed ultima novità è relativa alla reintroduzione dello skipass mattutino: lo scorso anno questa opzione non era prevista a fronte del contingentamento numerico degli accessi imposto dalle norme per la prevenzione del contagio COVID-19. Quest’anno, invece, si potrà tornare a goderne con uno sconto del 15% sulla tariffa giornaliera. Si ricorda che il mattutino è valido per sciare fino alle ore 13:00, ma si potranno utilizzare gli impianti - solo in discesa - per rientrare in paese anche oltre: un ottimo modo per gustarsi un pranzo in rifugio ad alta quota!

Sul sito sarà sempre possibile acquistare anche lo skipass stagionale, valido quindi per tutta la stagione. Anche in questo caso le tariffe sono bloccate e non hanno subito aumenti rispetto all’inverno passato: 940 euro per lo stagionale Monterosa Ski, 980 euro per lo stagionale Monterosa Freeride Paradise.

Per i residenti in Unione Montana Valsesia sono state create delle tariffe stagionali dedicate senza limite di data; in aggiunta, a partire da quest’anno, verrà applicato anche uno sconto del 20% sulle tariffe giornaliere valido tutti i giorni: basterà attivare la tessera documento in biglietteria una sola volta, al costo di 5 euro (una tantum), per godere sempre dello sconto acquistando online.

Per sciare invece all’Alpe di Mera, sono disponibili tutte le informazioni su date di apertura, tariffe skipass e modalità di acquisto all’interno del sito www.alpedimera.it.