Basket femminile, scontro al vertice per la bonprix BFB

È da poco iniziato il campionato, ma è già subito scontro diretto per la supremazia nel girone. Venerdì 18, ai Salesiani di Biella, la Bonprix BFB ospiterà Vercelli per un accesissimo derby dove la vincente potrà mettere una seria ipoteca sul primo posto finale del girone. Le due formazioni, fino ad oggi a punteggio pieno, hanno dimostrato di aver qualcosa in più delle altre squadre. Vercelli poi fa paura per quanto fatto vedere la scorsa domenica strapazzando 90 a 28 la malcapitata Arona.

Le ragazze di coach Bertetti viaggiano sulle ali dell'entusiasmo che aleggia in società (lo scorso weekend tutte le formazioni Bfb hanno portato a casa il referto rosa), ma dovranno fare una gara con la massima concentrazione evitando le numerose palle perse registrate nelle precedenti gare. Venerdì sera alle 21 sarà necessario il supporto del pubblico che dovrà dare carica ed energia a Gandini e compagne.